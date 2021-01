„In so einer Szene denkst du nicht viel nach, ich war selbst überrascht, dass ich den Ball noch erreicht habe“, sagt der Hartberg-Goalie, der beim ersten Spiel 2021 gleich wieder „zauberte“. Die Form vorm Derby Dienstag gegen Sturm stimmt - bei Swete, aber auch bei seiner Defensivabteilung. Zum zweiten Mal in Folge ließ sie kein Gegentor zu.



Schöne Erinnerung

Beim letzten Derby in Graz blamierte Hartberg den Lokalrivalen bis auf die Knochen, gewann 4:1. Für Swete eine schöne Erinnerung, mehr nicht. „Sturm hat sich seitdem verändert, wir auch“, meint der Hartberg-Kapitän, der auch abseits des Trainingsplatzes an seiner Entwicklung arbeitet.