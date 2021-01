Weit mehr als nur Asylberatung

„Vindex“ macht mehr als klassische Asylberatung. Der Verein unterstützt Menschen bei der Arbeitssuche, bietet Sprachkurse sowie Workshops an und betreut Flüchtlinge mit schweren Traumata. Als Familientherapeutin hat Fahlbusch stets ein offenes Ohr. „Viele haben schreckliche Dinge in ihren Heimatländern erlebt, einige sind bei ihrer Flucht im Mittelmeer beinahe ertrunken, andere mussten Polizeigewalt an den EU-Außengrenzen über sich ergehen lassen.“ „Vindex“ leistet zudem viel Aufklärungsarbeit. Zu den Vorträgen kamen bis zu 500 Interessierte, „darunter auch viele Politiker“, merkt Fahlbusch an. Umso irritierender ist es, dass ein Hilferuf von „Vindex“ bei der Landesregierung bislang ungehört blieb.