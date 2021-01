Partys aller Art sind in Corona-Zeiten wie diesen eigentlich absolut tabu: Dass sich bei weitem nicht alle an die geltenden Lockdown-Bestimmungen halten, zeigte sich in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck-Igls. Dort sprengte die alarmierte Polizei eine Party in einem Faschingswagen mitsamt über 30 Feiernden.