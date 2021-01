Die Vienna Capitals haben am Samstag in der ICE Hockey League den Sprung auf Platz drei verpasst! Die Wiener mussten sich auswärts den Innsbrucker Haien mit 4:5 nach Verlängerung geschlagen geben. Damit können am Sonntag nur Fehervar und der KAC vorzeitig das Play-off-Ticket lösen, Tabellenführer HCB Südtirol steht bereits als Viertelfinalist fest.