Kein Einzelfall

Fälle wie jener in Heidelberg hätten sich zuletzt gehäuft, berichtet das Branchenportal golem.de und verweist auf einen Fall in Hessen, wo ein bislang ebenfalls Unbekannter sich in eine Videokonferenz einwählte, die Lehrerin rauswarf und Pornos zeigte. In einem anderen Fall in Bayern verschaffte sich ein Angreifer Zugang zur Lernplattform einer Volksschule, eine Achtjährige habe daraufhin während des Online-Unterrichts Bilder eines nackten Mannes angezeigt bekommen. Die Polizei ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs.