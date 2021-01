Die Bayern haben ihre vergangenen neun Pflichtspiele gegen Schalke gewonnen - bei einem Torverhältnis von 30:2. In den vergangenen Wochen kam die Maschinerie allerdings etwas ins Stocken. Gegen Augsburg und Freiburg hatten die Münchner jeweils bei Aluminiumtreffern Glück. „Natürlich dominieren wir die Gegner nicht so wie früher, aber man darf auch nicht alles schlecht reden“, betonte Kapitän Manuel Neuer. „Jetzt haben wir zwei Spiele in Folge gewonnen.“