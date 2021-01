Bis Ende des Monats werden dank der Kooperation mit der Apothekerkammer rund 30 Apotheken in Oberösterreich den Covid-19-Antikörper-Schnelltest von Genspeed Biotech im Einsatz haben. „Die Zusammenarbeit läuft sehr gut an, wir haben auch schon Anfragen aus Salzburg und Wien“, sagt Max Sonnleitner, der mit Sonja Kierstein und Christoph Blaschitz die Geschäfte des in Rainbach im Mühlkreis ansässigen Unternehmens führt.