Wann wird es wieder Musik, Party und Feiern im Schnee geben? „Erst in ein paar Jahren. Vorerst auch nur in kleinerem Rahmen mit 200 Leuten und weiterhin mit Abstand“, schätzt Leitner, der wie in alten Après-Ski-Zeiten am Wochenende nach Schladming zurückkehrt. Jedoch nicht mit Harmonika zum Einheizen der partywütigen Masse, sondern zum ruhigen Skitourengehen.