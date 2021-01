Der größte Anteil daran entfiel wie auch in den Vorjahren auf die 50-Euro-Banknote (29,5 Prozent), ganz knapp gefolgt von der 20-Euro-Banknote mit 28,4 Prozent, berichtete die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) in ihrer am Freitag veröffentlichten Statistik. In Summe betrug der durch gefälschte Banknoten entstandene Schaden 320.190 Euro (2019: 551.950 Euro), das ist ein Minus von über 40 Prozent.