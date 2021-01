Kurz nach der umstrittenen Inhaftierung des Kremlkritikers Alexej Nawalny wurde nun auch dessen Pressesprecherin Kira Jarmisch arretiert. Nach einem Protestaufruf fand sie sich zuerst in der Zelle, dann vor Gericht wieder. Sie sei zu neun Tagen Arrest verurteilt worden, twitterte sie am Donnerstag - und forderte nochmals zu Demonstrationen auf: „Am 23. Jänner um 14 Uhr, auf den zentralen Straßen Ihrer Städte. Kommen Sie!“. Jarmisch ist nicht das einzige Mitglied in Nawalnys Team, das in Gewahrsam genommen wurde.