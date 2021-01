Die am Donnerstag bekannt gewordenen 29 Corona-Fälle bei einem Skilehrerkurs in Salzburger Flachau haben hohe Wellen geschlagen. Bis auf Weiteres finden solche Lehrgänge in dem Bundesland nun nicht mehr statt. „Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat mit dem Salzburger Skilehrerverband einen Konsens erreicht, dass geplante Kurse vorerst abgesagt werden“, sagte ein Sprecher des ÖVP-Politikers am Freitag. Zwei derzeit laufende Kurse in Obertauern und Maria Alm werden abgebrochen.