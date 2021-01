Der Cybersicherheitsexperte Max Kilger von der University of Texas warnte im Magazin „Popular Mechanics“, auch Firewalls und Software zum Erkennen von Cyberattacken würden keinen hundertprozentigen Schutz bieten. „Richtig gute und geschickte“ Hacker könnten so etwas überwinden. Die Lösung wäre einfach, aber auch wenig befriedigend, sagte der Experte: „Wenn man wirklich will, dass das Peloton sicher ist, reißt man die Kamera, das Mikrofon und die Netzwerkgeräte raus. Und dann hat man letztlich ein langweiliges Fahrrad.“