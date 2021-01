Die 50-jährige Frau war gerade dabei Öl in der Küche ihres Wohnhauses zu erhitzen. In einem unbeaufsichtigten Moment begann das überhitzte Öl zu brennen, wobei die Stichflammen über den Dunstabzug teilweise in das höher gelegene Dachgeschoß gelangten. Die Frau griff zum Handfeuerlöscher und konnte die Flammen damit löschen. Dabei erlitt sie aber Verbrennungen an beiden Unterarmen. Mitarbeiter des Roten Kreuzes versorgten die Verletzte. Durch den Brand wurden Teile der Kücheneinrichtung beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.