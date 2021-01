Maurer: „Materialschlachten vermeiden“

Maurer will in den Verhandlungen mit der ÖVP dafür eintreten, die jährliche Inflationsanpassung der Parteienförderung wieder abzuschaffen. Außerdem will sie die Wahlkampfkostengrenze auf 94 Cent für jeden Wahlberechtigten senken, wie sie am Donnerstag auch im Ö1-"Morgenjournal" sagte. Auf Bundesebene würde das eine Senkung von sieben auf sechs Millionen Euro bedeuten. In Niederösterreich und Wien sollen die Parteien anstatt derzeit 6 nur noch maximal 1,2 bzw. 1,1 Millionen Euro ausgeben dürfen.