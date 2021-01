Nur kurz konnte sich ein Räuber im Oktober über seine Beute aus dem Überfall auf die JET-Tankstelle in Braunau freuen. Der 19-Jährige wurde von der Polizei geschnappt, die Beute hatte er in der Unterhose. Nun wurde der geständige Räuber in Ried/Innkreis zu drei Jahren Haft, eines davon unbedingt, (nicht rechtskräftig) verurteilt.