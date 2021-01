Am Dienstag hatte es sich schon abgezeichnet, am Mittwoch wurde es perfekt: Patrick Möschl kehrt zu Bundesligist Ried zurück. Der einst mit 13 von Saalfelden in die Ried-Akademie kam, 2012 den Durchbruch zu den Profis schaffte, bis 2017 102 Bundesliga-Spiele absolvierte, ehe er nach dem Abstieg der Innviertler erst bis 2019 für Dynami Dresden und dannach bis Juni 2020 für den 1. FC Magdeburg unterschrieb.