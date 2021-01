Viele Monate lang schlugen Eltern und auch Politiker Alarm. Vergebens! Seit wenigen Tagen steht St. Pölten ohne einzigen Kinderarzt mit Kassenvertrag da. Alle drei Planstellen in der Landeshauptstadt sind trotz mehrfacher Ausschreibung unbesetzt. Von St. Pölten bis zur Wiener Stadtgrenze schaut es nicht besser aus. Von zwei halben Planstellen ist nur jene in Böheimkirchen besetzt, in Purkersdorf suchen Gesundheitskasse (ÖGK) und Ärztekammer verzweifelt. Zuletzt wurden sogar die Ausschreibungsbedingungen gelockert: Interessenten müssen sich nicht in Purkersdorf niederlassen, sondern können einen Ort im Bezirk frei wählen.