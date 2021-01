Die alarmierten Polizisten stellten vor Ort fest, dass sich die Leine unglücklich am Reifen eines geparkten Pkw verheddert hatte. Die Beamten konnten in kürzester Zeit den bereits stark unterkühlten Hund befreien. Sie nahmen „Knopfi“ mit auf die Polizeiinspektion, wo er sich in der Garage wärmen konnte und liebevoll umsorgt wurde.