Während ihrer Schicht erkannte Carvalho, dass der Bub diverse Prellungen an den Armen und im Gesicht hatte. Außerdem ließen die Eltern das Kind nichts bestellen. Also wollte die Kellnerin vom Buben wissen, ob er Hilfe brauche. Um das unauffällig zu tun, schrieb sie auf ein Stück Papier, „Do you need help?“ (Brauchst du Hilfe?) und hielt den Zettel so, dass nur der Elfjährige ihn sehen konnte.