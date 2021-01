Erst Ende vergangener Woche wurden in Schandorf – wie berichtet – zwölf auf der Straße herumirrende Migranten von der Exekutive in Gewahrsam genommen. Es dürfte sich um Afghanen handeln. Und in anderen Gemeinden campieren schon seit Längerem immer wieder illegale Grenzgänger in den Wäldern. Allein vergangene Woche gab es im Burgenland mehr als 160 Aufgriffe von Menschen, die sich in Europa ein besseres Leben erhoffen. Es waren fast ausschließlich Afghanen und Syrer, der Großteil von ihnen Männer, nur wenige Frauen und Kinder. Die meisten von ihnen dürften nach Informationen der „Krone“ in Österreich um Asyl ansuchen.