Ursprünglich hätte am Montag ja auch wieder der Präsenzunterricht an den Schulen beginnen sollen. Durch die Tests für die Schüler und Lehrer hätte so ein sicherer Unterricht ermöglicht werden sollen. Mittlerweile wurde allerdings der Präsenzunterricht-Start bereits zweimal verlegt und steht nun erst am 8. Februar (Wien, NÖ) bzw. 15. Februar am Programm. Trotzdem werden die Tests ab sofort ausgegeben - nun eben vorerst nur an die Schüler, die zur Betreuung an die Schulen kommen.