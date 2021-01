Kameras seit 2018

Die Securitys an der Innsbrucker Klinik tragen seit Mai 2018 Bodycams. „Wir haben bisher ausgezeichnete Erfahrungen damit gemacht“, zieht auch Johannes Schwamberger, Pressechef der „tirol kliniken“, eine positive erste Bilanz. Sobald ein Sicherheitsmitarbeiter in einer drohenden Konfliktsituation ankündige, die Kamera einzuschalten, habe dies eine stark deeskalierende Wirkung. Das Gegenüber beruhige sich dann meistens rasch. Läuft die Kamera, so sieht sich die Person auf einem Monitor und bekommt quasi ihr Spiegelbild vorgehalten. Dadurch erhöhe sich der deeskalierende Effekt abermals.