Impfung in Heimen sehr wichtig

Zumindest wurden Senioren und Pflegepatienten in den Heimen geimpft, auch in Turnau und Mariazell. Das sei wichtig, so Turnaus Bürgermeister Stefan Hofer. Bei den Über-80-Jährigen außerhalb von Heimen werden die Kommunen eine Rolle übernehmen. „Aber es dauert natürlich, bis die Infos an uns herankommen. Gut ist, dass es keine zweite Massentestung mehr gibt, sondern dass für die Bevölkerung laufend eine Testmöglichkeit besteht.“