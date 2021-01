Update nach 40 Jahren

Unter der Leitung des 52-jährigen Biologen waren in den letzten zwei Jahren mehr als 50 Wissenschafter damit beschäftigt, die Rote Liste der gefährdeten Tierarten für die Steiermark nach 40 Jahren auf den neuesten Stand zu bringen. Ein erster Zwischenbericht liegt nun vor, die Erkenntnisse sind besorgniserregend: „Wir müssen davon ausgehen, dass mittlerweile zwischen einem Drittel und der Hälfte aller in der Steiermark heimischen Arten in ihrem Fortbestand bedroht ist. Und das Schlimmste: Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht!“, sagt Holzinger.