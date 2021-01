Ein 17-Jähriger, der einem 38-Jährigen einen tödlichen Faustschlag an einer Linzer Straßenbahnstation versetzt hatte, ist in einem Schöffenprozess am Freitag im Landesgericht Linz zu 24 Monaten Haft bedingt verurteilt worden. Der Schuldspruch erfolgte wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang.