Die Corona-Situation im Burgenland verschlechtert sich wieder. Innerhalb von 24 Stunden wurde das Virus bei 72 Menschen neu nachgewiesen. Die Zahl der aktiven Fälle kletterte auf 556 (Stand Freitag). In den Krankenhäusern müssen mittlerweile 49 Patienten behandelt werden, um drei mehr als noch am Tag davor. Bei sechs Erkrankten nimmt Covid-19 einen so schweren Verlauf, dass sie intensivmedizinische Betreuung benötigen.