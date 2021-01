Skistar Mikaela Shiffrin hat mit ihrem 44. Slalom-Sieg am Dienstagabend in Flachau erneut Rekorde aufgestellt und während einer „neuen Ära“ auch einen emotionalen Neustart hingelegt. Mit ihrem 68. Weltcupsieg überholte die US-Amerikanerin den zuvor Dritten Marcel Hirscher in der Allzeit-Siegerliste und dies just mit dem 100. Podestplatz ihrer Karriere. Dreistellig sind vor der 25-Jährigen nur sieben andere - angeführt von Ingemar Stenmark (155) - geworden.