„Er hat sich in ein ungesundes Umfeld begeben. Es hat ihn beflügelt“, sagte Verteidiger Jürgen Pföstl am Dienstag im Landesgericht über seinen Mandanten. Die Staatsanwaltschaft warf dem Schüler (14) und seinem hauptangeklagten Freund (15) Brandstiftung an mehreren Müllcontainern sowie den Raub eines Rucksackes, eines Handys und zweier fünf Euro-Scheine im November 2020 vor.