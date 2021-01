Damen-Slalom in Flachau! Das Flutlichtspektakel steigt heute erstmals ohne Fans, dafür sind die Chancen auf ersten Heimsieg seit 2011 groß wie nie. Katharina Liensberger sagt Petra Vlhova und Co. den Kampf an - die Frau an der Harfe will also die erste Geige. ein Trio fightet indes ums letzte WM-Ticket. Wir berichten ab 18:30 Uhr live, hier geht’s zum Ticker.