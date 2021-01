Es verwundert nicht, dass sich das Bundesdenkmalamt dazu entschlossen hat, das Mobiliar des Café Feurstein in Feldkirch unter Denkmalschutz zu stellen: Wo findet sich noch ein derart geschlossenes und authentisches Ensemble, das nichts mit Moden und Trends zu tun hat? Umso erstaunlicher ist es nun, dass die Stadt Feldkirch sich nicht um einen geeigneten Nachmieter des Kaffeehauses bemüht, sondern erst einmal abklären will, ob man das Mobiliar nicht einfach woanders unterbringen könnte, um eventuelle Nachmieter nicht in ihren gestalterischen Ambitionen einschränken zu müssen.