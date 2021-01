Kurz (ÖVP) hat der zurückgetretenen Familien- und Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Samstagabend gedankt. „Ihr Nachfolger in der Funktion als Arbeitsminister wird am Montag präsentiert“, kündigte er in einer knappen Presseerklärung an. Ob das bedeutet, dass die Agenden der Familienministerin an eine der verbleibenden ÖVP-Ministerinnen geht, blieb unbeantwortet.