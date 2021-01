Wie berichtet, wurden dort in den Regionen rund um Petrinja, Sisak und Glina mehr als 1000 Gebäude zerstört, unzählige Familien verloren ihr Zuhause. Erst am Dreikönigstag bebte die Erde erneut. Das Epizentrum lag wieder in Petrinja, das bereits am 29. Dezember stark in Mitleidenschaft gezogen worden war. Insgesamt fünf Menschen haben ihr Leben verloren.