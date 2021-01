Proteste in Weißrussland dauern an

Seit der als gefälscht eingestuften Präsidentenwahl vom 9. August protestieren Menschen in Weißrussland gegen den amtierenden Machthaber Alexander Lukaschenko. Dieser hatte sich nach 26 Jahren an der Macht mit angeblich 80,1 Prozent der Stimmen erneut zum Sieger erklären lassen. Die Demokratiebewegung sieht hingegen Tichanowskaja als Gewinnerin. Bei Protesten starben mehrere Menschen, es gab Hunderte Verletzte und rund 30.000 Festnahmen.