Rund 37.000 Personen mit Geburtsort in Bosnien-Herzegowina stellten per 1.…Jänner 2020 in Oberösterreich die größte Gruppe, gefolgt von in Deutschland (33.900) und in Rumänien (24.300) geborenen Menschen. Die Plätze vier und fünf belegten Personen mit Geburtsort in der Türkei (19.900) und in Serbien (13.900). Schlusslicht ist das Herkunftsland Irak mit 2277 Gebürtigen, was aber immerhin um 1276 mehr sind als fünf Jahre davor.