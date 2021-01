Gegen 5.30 Uhr dürfte der Balkon einer 70-Jährigen in Graz-Andritz in Brand geraten sein. Als Brandursache vermuten die Einsatzkräfte eine Kerze, die sich in einer Laterne am Balkon befand. Die Bewohnerin blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die Höhe des Schadens ist bislang unbekannt.