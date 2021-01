Heute weisen die Arbeitslosenzahlen einen neuen Negativrekord auf, die Menschen zurück in die Beschäftigung zu bringen wird eine der wichtigsten Aufgaben für die Regierung werden. Hand in Hand damit geht der wirtschaftliche Aufschwung und der Wiederaufbau nach der Krise. Diesen Themen werden sich heuer wohl so manche Vorhaben, die im Regierungsprogramm vorgesehen sind, unterordnen müssen.