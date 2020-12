Der 39-jährige in Graz-Eggenberg wohnhafte Slowene besitzt die Schusswaffe unrechtmäßig. Warum er in aller Früh auf die Idee gekommen ist, mit der Pistole zu hantieren, ist noch unklar. Jedenfalls kam es um 6.40 Uhr laut seinen eigenen Angaben zu einer unabsichtlichen Schussabgabe. Das Projektil drang dabei in den linken Oberschenkel ein.