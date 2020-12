Ausgangsbeschränkungen bleiben in Kraft

Die Ausgangsbeschränkungen bleiben auch heute in Kraft. Das bedeutet: Das Haus oder die Wohnung darf man nur mit guten Gründen verlassen. Dazu zählt die Abwendung von Gefahr für Leib, Leben und Eigentum, Notfälle, Hilfe für andere oder die körperliche sowie geistige Erholung in der freien Natur.