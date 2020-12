Heimische Krankenhäuser erhielten Droh-E-Mails

Jetzt gab es einen alarmierenden Fall in Österreich: Mehrere Spitäler in Tirol, Wien, aber auch in anderen Bundesländern erhielten jüngst zeitgleich ein düsteres Droh-Mail aus dem Tor-Netzwerk, also über anonymisierte Verbindungsdaten.