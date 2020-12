Mann klammerte sich an Felsvorsprung

Anders ging es ihrem Verlobten: Er stürzte erst 15 Meter im freien Fall ab, dann landete er hart auf einem Felsvorsprung. Der Rettungshubschrauber Alpin 1 war im Einsatz und Pilot Arno Wösch erzählt: „Der Mann hielt sich an der Kante an. Ich konnte den Flugretter nicht bei ihm absetzen, denn es schien, als hätte der Verletzte bald keine Kraft mehr.“ Also hängte der Flugretter den Kärntner an sein Seil.