Während sich die großen Skigebiete im Westen des Landes im Bereich der Massenabfertigung gut auskennen, kam es gestern in vielen kleinen Wintersportregionen zu Problemen, wie im südlichen Niederösterreich, in verschiedenen steirischen Destinationen und dem Bodental in Kärnten und auch den Skigebieten Hinterstoder, Wurzeralm und Kasberg in Oberösterreich. Um 9.45 Uhr musste die Zufahrt nach Hinterstoder total gesperrt werden, auf sozialen Medien machten rasch Handyvideos von dem enormen Andrang vor den Kassen die Runde (siehe Video).