Abstand und auch Masken fehlten

Bereits am Vormittag jedoch reihte sich im Tal Fahrzeug an Fahrzeug, rasch waren die Parkplätze völlig ausgelastet. Ein ähnliches Bild zeigte sich jedoch auch vor den Gondeln Richtung Berg - zwar hielt sich dort der Großteil an die geltende Maskenpflicht, doch die Schlange wurde lang und länger und auf Abstand zu gehen gelang oftmals nur noch in Ausnahmefällen. Auf den Pisten ging es weit weniger gedrängt zu, diese präsentierten sich vergleichsweise wenig frequentiert.