Das Interesse am erstmaligen Skifahren in diesem Winter hat sich in Tirol und Vorarlberg bis zum frühen Nachmittag in Grenzen gehalten. „Die Lage ist sehr entspannt, die Menge an Skifahrern ist überschaubar; für uns ist es ein guter Test fürs Einschwingen in die Saison“, so der Sprecher der Vorarlberger Seilbahnen, Andreas Gapp. Er unterstrich, dass sich die Skifans sehr diszipliniert verhalten: „Die Leute nehmen die Corona-Situation ernst. Fast jeder kommt mit einer eigenen Maske.“