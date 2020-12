FPÖ-Obmann Norbert Hofer, der selbst eine Corona-Erkrankung überwunden hat, nannte zwei Dinge, die besonders wichtig seien: Dankbarkeit und Demut. Wenn es jemandem schlecht gehe, dann empfehle er einen Besuch in einer Rehabilitationseinrichtung, sagte Hofer, dem nach seinem Unfall in einer solchen geholfen wurde. Dort sehe man Menschen, die andere Probleme gemeistert haben, so der FPÖ-Chef.