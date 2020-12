In der Bundesliga durchgestartet

In der Bundesliga startete er dann auf Anhieb durch, erzielte drei Tore in seinen ersten drei Spielen - und wurde ins ÖFB-Nationalteam berufen. Es folgte ein kleines Tief, doch „in den letzten ein, zwei Wochen merkt man, dass Sasa wieder bei Frische ist“, fand Pellegrino Matarazzo. Trotz seiner Größe sei der Zwei-Meter-Mann „in der Lage Fußball zu spielen und zu kombinieren“, betonte der VfB-Trainer. Torgefährlich ist der 23-Jährige auch. Und in gewisser Weise ein Sinnbild der wiedererstarkten Stuttgarter.