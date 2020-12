Auch Einbruch

Zusätzlich wird der 50-Jährigen von der Korneuburger Anklagebehörde schwerer Einbruchsdiebstahl angekreidet. Am 27. Juni 2020 soll sie in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) in ein Haus eingedrungen sein, einen Tresor geknackt und Bargeld, Gold und Schmuck im Wert von 40.000 Euro gestohlen haben. Die Gerichtsverhandlung, zu der die Ex-Sportlerin als Zeugin geladen ist, geht am 3. Februar am Landesgericht Korneuburg über die Bühne. Die vorgeblich mit überirdischen Kräften ausgestattete Angeklagte hat sich dafür mit den renommierten Verteidigern Philipp Wolm und Werner Tomanek „verstärkt“. Da diese nachgewiesenermaßen über real existierende juristische Kenntnisse verfügen, darf die 50-Jährige hoffen, im Fall einer Verurteilung nicht all zu drakonisch bestraft zu werden.