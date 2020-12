Nimmt Marcel Hirscher ein Comeback in Angriff? Zumindest unmittelbar ist der Weg dorthin mit Hürden gepflastert. So müsste Hirscher laut geltendem Regulativ zunächst sechs Monate lang im Anti-Doping-Pool der NADA aufgenommen sein, um ein Weltcup-Rennen in Angriff nehmen zu dürfen. Hirscher ist natürlich auch in dieser Ausgabe von „Krone oder Kasperl“, diesmal mit Peter Frauneder und (!) Peter Moizi, ein zentrales Thema. Sonstige Themen: der Sturz von Nici Schmidhofer, die mäßige Performance der ÖSV-Asse am vergangenen Wochenende, Marcel Sabitzers möglicher Wechsel zu Tottenham und die „Krone“-Fußballer-Wahl (alles im Video oben).