Die 16-Jährige und der Angeklagte waren vor dem Vorfall miteinander befreundet. Laut Staatsanwalt Julius Heidinger hatte der Bräutigam an seinem Polterabend einiges an Alkohol konsumiert, sei aber noch zurechnungsfähig gewesen. Wie es in der Anklage hieß, drängte der Mann die 16-Jährige gegen ihren Willen in die Damentoilette eines Lokals, hielt sie an den Händen fest und vergewaltigte sie. Erst am nächsten Tag vertraute sich die Jugendliche einer Freundin an.