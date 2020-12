San Marino rudert in Sachen Silvesterfeiern zurück

Die strengen Regeln gelten auch an Silvester. An dem Tag und einigen weiteren zieht nun auch San Marino mit: Der Kleinstaat am Apennin, der zwei Tage zuvor den Lokalen erlaubt hatte, zu Silvester bis 1 Uhr Früh offenzuhalten, passte sich am Samstag an die strengen Anti-Covid-Vorschriften Italiens an. Italien hatte befürchtet, dass Tausende die Adria-Badeorte in der Region Emilia Romagna verlassen könnten, um Silvester in den Lokalen von San Marino zu feiern.