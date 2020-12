Viele offene Fragen

Was bleibt, sind viele offene Fragen: Wie will der Verfassungsschutz den Kampf gegen den Terror in den Griff bekommen? Wann enden die Streitereien und Eifersüchteleien zwischen einzelnen Einsatzeinheiten der Exekutive? Warum leitet der Chef des Verfassungsschutzes eine Truppe, die er offensichtlich für ungeeignet hält? Und warum werden von ihm sensible Informationen an eine leicht zu knackende private Mail-Adresse des Landeshauptmanns verschickt?